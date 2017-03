OFFICIEEL: PEC Zwolle heeft 'grote naam' te pakken als assistent-trainer

Het is inmiddels al een tijdje bekend dat Ron Jans na dit seizoen stopt als hoofdtrainer van PEC Zwolle. Er is nog geen opvolger gevonden, en op eventuele kandidaten wil de club niet ingaan.



Wel stelden de Blauwvingers zojuist alvast één van de in totaal vier assistenten aan. De opvolger van Jans zal in Dwight Lodeweges een rechterhand gaan krijgen. Hij gaat die functie combineren met de rol van 'high performance coach', zo meldt voorzitter Adriaan Visser van PEC.



Die laatste functie had Lodeweges al sinds januari 2015. "Door zijn aanstelling is gebleken dat het intensief werken met high-potential voetballers van groot belang is, om de doorstroming van eigen opgeleide talenten te bevorderen. Hierbij is tevens geconstateerd dat de verbinding tussen voetbalacademie, beloften en hoofdselectie voor verbetering vatbaar is. Mede daarom is de positionering van de high performance coach van essentieel belang om de technische organisatie van PEC Zwolle verder door te ontwikkelen."



En vanaf volgend seizoen behoort Lodeweges, eerder werkzaam bij onder meer sc Heerenveen, SC Cambuur en PSV, tot de technische staf van de hoofdmacht. "Naast Dwight willen wij een hoofdtrainer positioneren die past in het door ons opgestelde profiel. Een hoofdtrainer die enthousiast en hongerig is, resultaatgericht wenst te spelen op basis van herkenbaar aanvallend voetbal", besluit clubvoorzitter Visser.