Leverkusen-talent mist CL-duel om opmerkelijke reden en krijgt bakken kritiek

Bayer Leverkusen gaat morgenavond proberen om de 2-4 nederlaag van het thuisduel tegen Atlético Madrid, vorige week in de Champions League, goed te maken. Een enorm karwei, dus iedere speler is hard nodig.



Talent Kai Havertz lijkt hier echter geen boodschap aan te hebben. Hij heeft zich namelijk bij de trainer afgemeld, omdat hij schoolexamens heeft. 'Klinkt als een lief verhaal, maar ondertussen strepen alle technische directeuren in Europa hem van de lijstjes af', is de overheersende mening over de daad van Havertz (17).



Ondertussen wordt er gewezen naar Atletico-speler Yannick Ferreira Carrasco. Hij schreef eens op zijn wiskunde-examen: 'Ik word profvoetballer' en ging er vervolgens weer vandoor.





People think this is a cute story, but sporting directors across Europe will be crossing him off their prospects list. Horrendous decision. https://t.co/qKZ2Mjvx6O — RG⁶ (@registability) 14 maart 2017