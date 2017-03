"Op deze manier heeft Dolberg juist wél veel aan Younes en Traoré"

Er is de laatste weken enorm veel kritiek op Ajax-flankspelers Amin Younes en Bertrand Traoré. Voormalig voetballer Andy van der Meyde is het er niet mee eens. Hij vindt het allemaal wat overdreven.



"Er komt veel dreiging van ze af. Natuurlijk moet Dolberg voorzetten krijgen van de zijkant, maar als de buitenspeler twee man bij zich heeft, staat er ook iemand vrij", legt Van der Meyde uit op de website van Ajax 1.



"De backs moeten er dan gewoon overheen komen. Tete deed dat in de laatste wedstrijden die hij speelde vrij veel. Alleen moet zijn voorzet nog verbeterd worden. Veltman probeert het ook wel, maar doet het toch wat minder."



Zelf was Van der Meyde een flankspeler die vaker voor de voorzet koos, waar Younes en Traoré liever binnendoor gaan. "Ze gaan veel naar binnen, maar met de combinatie komen ze wel dichtbij de goal. Ze worden bijna altijd dubbel gedekt, dus de backs moeten er gewoon overheen komen."



"Younes scoort dan nog wel niet zo vaak, maar die verdedigers gaan hem echt niet binnendoor laten. Daarom laten ze de zijkanten vrij en zo ontstaat er ruimte voor de backs", besluit het 'enfant terrible'.