Derksen hekelt duo: "Hij voegt niks aan PSV toe"

Siem en Luuk de Jong hoeven niet te rekenen op veel sympathie bij Johan Derksen. De oud-hoofdredacteur van Voetbal International is zeer kritisch op de gebroeders.



"Ik vind het onbegrijpelijk dat Siem de Jong een basisplaats heeft", oordeelde Derksen in Voetbal Inside. "Luuk de Jong loopt heel de wedstrijd te ouwehoeren. Die krijgt bijna elke wedstrijd een gele kaart voor praten. Hij denkt: 'Ik ben aanvoerder ik kan zeggen wat ik wil.' Waar bemoeit hij zich mee, hij moet scoren."



De Snor is nog niet klaar met zijn kritiek: "Ik heb echt niet het gevoel dat Cocu niet om Siem de Jong heen kan. Ik zou altijd van Ginkel of Hendrix opstellen. Ik snap niet dat ze hem gehaald hebben, misschien om zijn broer te behagen. Hij voegt niks aan PSV toe."