Bersant Celina speelde in zijn periode bij Strømsgodset samen met Martin Ödegaard. Beide spelers wisten zich in beeld te spelen bij een topclub met een uitleenperiode aan een eredivisionist als resultaat, respectievelijk FC Twente en sc Heerenveen.



"Wat hij heeft gedaan op zo'n jonge leeftijd... Hij verdient alle aandacht die hij heeft gekregen", spreekt Celina zijn oud-teamgenoot lovend toe in Aftenposten. "Martin is mijn vriend en ik ben blij dat hij nu regelmatig speelt bij Heerenveen. Hij kan één van de beste voetballers ter wereld worden. Hij heeft talent, is slim en rustig."



Celina denkt 'ongeveer hetzelfde gepresteerd' te hebben als Ödegaard. "Maar ik begrijp dat hij jonger is. En hij is natuurlijk een echte Noor. Maar het kan me echt niet schelen dat Ödegaard meer aandacht kreeg. Ik wil ook niet klinken als iemand die dat nodig heeft. Ik wil herinnerd worden om mijn voetbalkwaliteiten."