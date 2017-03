Feyenoord ziet ook derde speler terugkeren op trainingsveld

Trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt voor het uitduel met sc Heerenveen weer wat meer opties te hebben. Zowel Eljero Elia als Marko Vejinovic keerden dinsdag terug op het trainingsveld, zo meldt RTV Rijnmond.



Ook Tonny Vilhena zou komende zondag zomaar inzetbaar kunnen zijn namens Feyenoord. De middenvelder hangt een schorsing boven het hoofd, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer deze beroepszaak dient. Daarom lijkt het uitduel met sc Heerenveen haalbaar.



Op het trainingsveld ontbraken dinsdag nog wel een aantal spelers. Doelman Brad Jones, verdediger Terence Kongolo en aanvaller Bilal Basacikoglu zijn dus nog vraagtekens.



Update 15:02 – Ook Kongolo traint mee

In navolging van Elia en Vejinovic heeft ook Kongolo de training bij Feyenoord hervat. De buitenspeler en de verdediger deden nog niet alles mee, maar er lijkt voldoende tijd om klaargestoomd te worden voor de wedstrijd in tegen Heerenveen.





Opstarten met een rondo! ⚽️ Kongolo en Elia trainen individueel op het naastgelegen veld. #Feyenoord pic.twitter.com/riETKvbB6t — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 14 maart 2017