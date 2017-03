PSV'er imponeert wéér: "Maar liever krijgt hij een kans"

Weekblad Voetbal International heeft Albert Gudmundsson een 8,5 uitgedeeld voor zijn bijdrage tegen FC Eindhoven. In de stadsderby stond hij met een hattrick aan de basis van de 0-5 overwinning.



"Hij heeft waarschijnlijk geen idee wat-ie nog meer moet doen om een kans bij PSV te krijgen in het eerste elftal", schrijft VI dinsdag op de eigen website. "Natuurlijk is de concurrentie hevig, maar de IJslandse jongeling Albert Gudmundsson moet zich toch minimaal kunnen tonen op het trainingsveld."



Met een hattrick was zijn aandeel groot, niet voor het eerst. "Zijn derde hattrick dit seizoen al, een bijzondere prestatie. Hij wil er best nog eentje maken, maar liever krijgt hij een kans om aan te tonen dat hij in de toekomst van waarde kan zijn voor het grote PSV."