VIDEO: Mourinho reageert op spreekkoren bij Chelsea

Coach José Mourinho zwaaide vrij lang de scepter bij de Engelse topclub Chelsea. Op maandagavond keerde hij terug op Stamford Bridge voor de partij tussen zijn huidige club Manchester United en de Blues, en door de fans van de thuisploeg werd hij niet al te hartelijk ontvangen. De Portugees reageerde door drie vingers de lucht in te steken: één voor elk Chelsea-kampioenschap dat hij won.





Mourinho responding to chants of "F*ck off Mourinho" pic.twitter.com/lRyK1HSXmS