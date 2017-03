'Aké mag nieuw monsterbod verwachten'

Centrumverdediger Nathan Aké speelde gedurende de eerste seizoenshelft van de Premier League nog voor AFC Bournemouth. In de winterstop werd hij echter teruggeroepen door zijn eigenlijke werkgever Chelsea, maar op Stamford Bridge hebben we nog niet heel veel gezien van de Nederlander. Mogelijk maakt hij een transfer in de zomer.



In de winterstop meldde Bournemouth zich al bij de ploeg van coach Antonio Conte met een bod van maar liefst 20,6 miljoen euro op de stopper. Deze aanbieding werd afgeslagen omdat de Italiaanse oefenmeester van mening was dat hij Aké gewoonweg nodig zou hebben. Mogelijk verandert er binnenkort wat aan dat standpunt, want Chelsea gaat Andreas Christensen van Borussia Mönchengladbach vermoedelijk terughalen.



En bij de Daily Mail weten ze dat Bournemouth zich vervolgens weer zal melden met een mooi miljoenenbod. Aké zelf heeft meermaals aangegeven dat hij Bournemouth een ongelooflijk mooie ploeg vindt, maar dat Chelsea gewoonweg de baas is in dezen.