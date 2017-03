Irritatie bij Ziyech: "Ik blijf het gewoon doen"

Spelmaker Hakim Ziyech is niet bezig aan zijn allerbeste periode bij Ajax. De Nederlandse Marokkaan blijft maar op het doel van de tegenstander vuren, maar zijn schoten zijn in het algemeen wat ongevaarlijk. Maar Ziyech is niet van plan om ook maar iets aan zijn spel te veranderen.



De middenvelder schoot liefst negentig keer op doel, maar scoorde maar twee keer. Lewis Baker (Vitesse) en Sam Larsson (sc Heerenveen) zijn wat dat betreft een stuk effectiever. In gesprek met Ajax Life reageert Ziyech ietwat geïrriteerd: "Als ik vind dat ik kan schieten, dan schiet ik. Of die bal er nu wel of niet ingaat, ik blijf het weer doen."



Coach Peter Bosz heeft geen moeite met het spel van zijn speler. "De conclusie is dat hij ze slecht raakt, maar vanuit de tweede lijn schieten is een kwaliteit van Hakim. Niet alle ballen eindigen bij de cornervlag. Er riep wel eens iemand: je moet schieten wil je kunnen scoren. Hakim is ermee bezig. Met zijn techniek zullen ballen straks heus wel op goal zijn en misschien wel erin."