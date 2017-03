'Duel moet over na opmerking scheids tegen Navas'

Het begint een heuse trend te worden: fans van clubs die willen dat bepaalde wedstrijden overgespeeld worden. Eerder was het de beurt aan de supporters van Paris Saint-Germain, die een petitie startten naar aanleiding van de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. Nu is de aanhang van Real Betis Sevilla boos.



Betis speelde op zondagavond in het Estadio Santiago Bernabéu tegen Real Madrid en de gasten wisten het De Koninklijke behoorlijk lastig te maken. De Spaanse grootmacht had de scheidsrechter echter op zijn hand, aldus de supporters van de gasten. Mateu Lahoz weigerde keeper Keylor Navas namelijk uit het veld te sturen na een duidelijke overtreding: de keeper kreeg zelfs geen kaart.



In de tweede helft hield de doelman zijn ploeg op de been door een geweldige redding te verrichten. Vervolgens ging de arbiter van dienst naar de goalie staan en zei hij: "Geweldige save, mijn felicitaties." De fans van Betis vermoeden nu dat Lahoz gewoonweg wilde dat Real de overwinning zou pakken. Ze zijn een petitie begonnen en hopen dat het duel overgespeeld wordt.