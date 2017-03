"Stoer dat Ajax zoveel geld uitgeeft aan een speler"

Buitenspeler David Neres maakte in de afgelopen wintertransferperiode de overstap van Sao Paolo naar Ajax voor liefst twaalf miljoen euro. Vooralsnog moet de aanvaller het echter doen met minuten bij het tweede team van de Amsterdammers. En dat vinden verschillende voetbalkenners opmerkelijk om te zien.



Het is helemaal niet zo gek dat een negentienjarige voetballer het eerst bij Jong Ajax dient te laten zien, maar analist Kenneth Pérez hoopt toch dat Neres niet tegen gaat vallen. Hij zegt bij FOX Sports: "Ik geef hem alle tijd. Ik vind het wel stoer dat Ajax zoveel geld uitgeeft voor een speler. Maar het is wel te hopen voor Ajax dat dit raak is. Misschien komen ze er over een jaar wel achter dat het een prima linksback is, die Neres. Zoals Sinkgraven, die kostte ook acht miljoen. Dat is een prima linksback, niet een hele goede, maar prima. Misschien komen ze daar dus wel achter over acht tot twaalf maanden."



Presentator Kees Jansma vraagt de Deen: "Het is toch niet zo dat je het scoutingsapparaat van Ajax ter discussie stelt, toch?" Pérez antwoordt: "Je zegt het nu op een toon alsof ik dat wel doe. Ik zet daar uiteraard mijn vraagtekens bij, zoals iedereen. Er zijn genoeg miskopen."