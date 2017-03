'Barça weet waar Tielemans na de zomer speelt'

Het Belgische supertalent Youri Tielemans doet het dit seizoen wel heel erg goed bij RSC Anderlecht. De algemene verwachting is toch dat de middenvelder in de aankomende transferzomer van club zal wisselen en bij FC Barcelona weten ze volgens het dagblad El Mundo Deportivo wel waar Tielemans volgend seizoen speelt.



De scouts van Barça houden Tielemans goed in de gaten en onlangs schreven ze zijn naam op als een mogelijke versterking voor de transferzomer, maar volgens het hierboven genoemde medium weet de technische leiding van de grootmacht uit Catalonië dat Tielemans naar een andere Primera División-club gaat. Atlético Madrid zou zich al in de laatste stadia van de onderhandelingen bevinden met de vertegenwoordiging van de Rode Duivel.



Tielemans is bijzonder populair op de transfermarkt en onder meer Olympique Lyon en Everton zien een samenwerking naar verluidt wel zitten. Ook Atlético staat er echter om bekend dat jonge spelers al vroeg een kans krijgen en mogelijk heeft dit de doorslag gegeven in de keuze van de Belg. Vermoedelijk zien we hem na de zomer dus zij aan zij met de Franse superster Antoine Griezmann.