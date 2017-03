'Bayern München: zomertransfer van PSV'er'

PSV beschikt over een aantal spelers die in verband gebracht worden met een vertrek uit het Philips Stadion. Hectór Moreno zou nog wel bij een absolute topclub willen spelen, waar middenvelder Andrés Guardado gelinkt wordt aan een transfer naar de Verenigde Staten of Mexico. Ook Bart Ramselaar is echter populair.



Bij het medium Calciomercato weten ze het zeker: Bayern München gaat zich melden voor de multifunctionele PSV'er. Ramselaar speelt pas een seizoen in Eindhoven, maar klaarblijkelijk staat hij er nu al goed op bij de diverse Europese topclubs. Ook het Italiaanse SS Lazio, dat natuurlijk wel van een andere orde is dan Der Rekordmeister, heeft echter een oogje op de Oranje-speler.



De hierboven genoemde website meldt dat men bij Lazio hoopt dat Ramselaar vanaf de aankomende zomer in Rome te bewonderen valt. Bayern zou wat minder concreet geïnteresseerd zijn, maar de Italianen verwachten dat de club uit Beieren zich toch bij technisch manager Marcel Brands zal melden. Om de simpele reden dat de clubleiding in de Allianz Arena niet wil dat de Nederlander naar Italië vertrekt: de Duitsers willen niet achter het net vissen.