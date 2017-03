Paul Pogba ging voor ongelooflijk veel geld van Juventus naar Manchester United, maar er is een andere middenvelder die in de Premier League de show steelt. N'Golo Kanté doet het namelijk wel heel erg goed bij Chelsea en ook in de FA Cup-wedstrijd van de Blues tegen de Red Devils blonk de controleur uit.



Frank Lampard vertelt aan de Engelse media: "Hij is momenteel de beste middenvelder ter wereld." Phil Neville vult aan: "Ik zie geen enkele speler die zo veel invloed heeft als hij op een team. Hij is een nummer zes, een nummer acht en een nummer tien. Hij bouwt een aanval op en soms rondt hij ze ook nog eens af." Martin Keown doet een duit in het zakje: "Man van de wedstrijd? Je kan beter 'mannen van de wedstrijd' zeggen. Hij was overal."



Verdediger Gary Cahill van de Londenaren zegt over zijn ploeggenoot: "N'Golo was fantastisch. Hij presteert geweldig. Iedereen weet wat hij vorig seizoen heeft laten zien, maar in deze voetbaljaargang haalt hij opnieuw dat niveau. N'Golo is een heel bescheiden persoon en werkt hard. Hij is zo belangrijk, vooral voor ons als verdedigers. Een geweldige toevoeging aan de selectie."