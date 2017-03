"In dat opzicht was Pellè verder dan Jörgensen"

Spits Nicolai Jörgensen doet het momenteel wel heel erg goed in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord. Sommige voetbalkenners stellen zelfs dat de Deen zijn voorganger Graziano Pellè doet vergeten, maar daar is Ruud Geels het niet mee eens. Hij stelt dat de Italiaan toch nog wel wat verder was dan Jörgensen.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Geels: "De beste spits? Dat is uiteindelijk die spits die de meeste doelpunten achter zijn naam heeft staan. Simpel, dáár moet je naar kijken. In dat opzicht was Pellè echt verder dan Jörgensen." Toch snapt hij de vergelijking met Pellè wel. "Want Jörgensen maakt ook makkelijk doelpunten en hij heeft opvallend veel oog voor zijn collega's op het veld. Tien assists, dat is een indrukwekkend aantal. Een spits is vaak egoïstisch. Ik gaf zelf geen bal af in het vijandelijke zestienmetergebied."



Harry van der Laan vult aan: "Wat een geweldig aanspeelpunt was die Pellè. Guidetti was ook geweldig, maar meer een straatvechter. Hij heeft iets weg van Luis Suárez en destijds paste dat geweldig bij Feyenoord." Ook over Jörgensen is hij echter te spreken. Prima functionele techniek. En je ziet dat het elftal vertrouwen in hem heeft. Dat is belangrijk hoor, de wetenschap dat de spits toch wel gaat scoren. Maar hij is nog niet zo ver als Pellè, denk ik."