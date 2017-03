'El Ghazi-opmerking over Bosz en Traoré'

Buitenspeler Anwar El Ghazi speelt inmiddels voor het Franse Lille OSC. Een tijdje geleden was hij nog een voetballer van Ajax, maar op het trainingsveld kwam hij in botsing met coach Peter Bosz. De vleugelspits vertelde zijn trainer: je stelt alleen maar je vriendjes (Bertrand Traoré) op. Bij het Ajax-publiek leeft nu eenzelfde soort idee.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Het Amsterdamse publiek heeft er weer één: een ouderwetse pispaal, zoals in de historie van Ajax zo vaak spelers werden uitgefloten. Maar juist in het geval van Traoré schuilt er een extra dimensie achter. Ga maar na: Anwar El Ghazi ging een paar maanden terug uit zijn dak tijdens de training toen hij merkte dat Traoré wéér op 'zijn' plek zou staan. El Ghazi werd geschorst en is, ontegenzeggelijk mede als gevolg van die aanvaring met Bosz, al niet eens Ajacied meer."



De krant gaat verder: "Hoe zal hij bij zijn nieuwe club Lille kijken naar het gefluit voor Traoré? El Ghazi beet Bosz destijds toe 'dat hij zijn vriendjes opstelde'. Doelend op Traoré dus, met wie Bosz bij Vitesse zo prettig samenwerkte. Juist in die opmerking van El Ghazi schuilt ook het gevoel bij een deel van het Amsterdamse publiek, dat denkt: Bosz stelt Traoré sowieso wel op. En dan houdt hij ook nog de 17-jarige Justin Kluivert op de bank. Die vrolijke dribbelaar die ze in de Arena zo graag in de voetsporen van zijn vader Patrick zien treden. Of anders de Braziliaan David Neres wel, de rechtsbuiten waarvoor Marc Overmars de portemonnee (twaalf miljoen euro, red.) trok."