Memphis Depay mislukte compleet in de Engelse Premier League bij Manchester United, maar in de Franse competitie bij Olympique Lyon doet hij het juist ontzettend goed: in de afgelopen wedstrijd van zijn 'nieuwe' club scoorde hij zelfs vanaf de middellijn. In Engeland is men intussen in rep en roer.



De fans van Manchester United vindt het bizar om te zien dat de vleugelspits helemaal tot leven is gekomen in de Ligue 1. Opeens ziet Memphis er weer uit als een speler die inderdaad tientallen miljoenen euro's zou moeten kosten ... En we weten allemaal wat er gebeurd is met middenvelder Paul Pogba, die vertrok bij de Red Devils en vervolgens weer terugkwam voor een transferrecord.



De Engelse media voeren een bron aan die sarcastisch zegt: "Tja, het is een beetje de signature move geworden van United hè? Ze verkopen spelers, die komen weer helemaal tot leven en vervolgens worden ze teruggekocht. Ik geef het je op een presenteerblaadje: 140 miljoen euro voor Memphis Depay in 2020." Zover komt het natuurlijk niet, want United heeft een terugkoopclausule bedongen bij de verkoop van Memphis. Voor enkele tientallen miljoenen euro's is hij weer van José Mourinho.