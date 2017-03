Twijfelend Twente mist duidelijkheid rond Eredivisie-discussie

Er is een belangrijke week van start gegaan in het Nederlandse voetbal. De clubs gaan gezamenlijk praten over de nieuwe opzet van de Eredivisie, zo ook FC Twente. De Tukkers gaan deze discussie voorzichtig in.



De clubs gaan dinsdag in gesprek over de nieuwe opzet en daarbij komt ook het plan van een competitie met zestien clubs ter sprake. Heracles Almelo is fel tegenstander, maar provinciegenoot FC Twente heeft vooralsnog geen standpunt kunnen formeren.



FC Twente laat aan TC/Tubantia weten dat 'de impact van bepaalde veranderingen op sportief, financieel en commercieel gebied nog niet duidelijk' is. Daarin staat de clubleiding overigens niet alleen. Er zijn meer bestuurders geweest die vraagtekens hebben geuit bij de uitgesproken plannen.