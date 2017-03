Kilometervreter Kanté schiet tiental United uit FA Cup

Het FA Cup-toernooi gaat een nieuwe winnaar tegemoet. Bekerhouder Manchester United werd maandagavond op Stamford Bridge met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van N'Golo Kanté en dus staan de Londenaren in de halve finale.



Henrikh Mkhitaryan noteerde de eerste kans van de avond, maar mikte de bal rakelings naast. Daarna was het de beurt aan de koploper van Engeland om gevaarlijk te worden. Zowel smaakmaker Eden Hazard als verdediger Gary Cahill werd op briljante wijze afgestopt door doelman David De Gea.



De rivaliteit en spanning was duidelijk voelbaar. Tien minuten voor rust ging Ander Herrera te ver door een weliswaar zware gele kaart te pakken, maar hij had eerder dezelfde prent ook al gezien en dus kon hij inrukken. Later kwamen ook de coaches Antonio Conte en José Mourinho met elkaar in botsing.



United hield in het restant van de eerste helft stand, maar kwam vlak na rust alsnog op achterstand. Kanté was als motor op het Londense middenveld al bezig aan een sterk optreden en beloonde dit met een fraaie treffer tegen het tiental uit Manchester.



Chelsea vergat vervolgens om het bekerduel te beslissen en gaf United daarmee de kans om langszij te komen. Marcus Rashford stuitte na een fout van David Luiz echter op doelman Thibaut Courtois en Paul Pogba schoot de bal maar net naast. Zodoende bleef het bij 1-0 op Stamford Bridge.



Scoreverloop:

1-0 (51') N'Golo Kanté