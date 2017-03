Problemen Oranje stapelen zich mogelijk op: slecht nieuws uit Rome

De defensieve problemen stapelen zich op voor Oranje-bondscoach Danny Blind. Mogelijk moet ook Stefan de Vrij de komende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan.



De Vrij stond maandagavond in de basisopstelling van SS Lazio voor het competitieduel met Torino. Halverwege bleef de oud-Feyenoorder echter geblesseerd achter in de kleedkamer. Het zou gaan om een knieblessure, zo meldt Italië-volger Sander Jonkman van FOX Sports.



Het is onzeker hoe ernstig de blessure is. De Vrij heeft een verleden wat blessures betreft, dus Blind zal ongetwijfeld hopen dat het slechts uit voorzorg is. Een eventuele afmelding zou slecht nieuws betekenen aangezien ook Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk in de lappenmand zitten.





Stefan de Vrij in de kleedkamer achtergebleven met naar verluidt knieproblemen. #laztor — Sander Jonkman (@sanderjonkman) 13 maart 2017