Ajax mikpunt van spot: "Eten hier anders, hebben andere bussen"

Ajax betaalde maar liefst twaalf miljoen euro om David Neres naar Nederland te halen. Een riant bedrag voor een eredivisionist, maar tot op heden speelt de Braziliaan nauwelijks en dat levert veel onbegrip op. Zo ook bij de analisten van Voetbal Inside.



"Wij eten hier anders, we hebben andere bussen en we hebben ander gras. Het is wennen voor die jongen, een jaar of drie", grapt René van der Gijp in het praatprogramma. Johan Derksen toont evenmin begrip voor trainer Peter Bosz. "Je hebt er een waanzinnig bedrag in geïnvesteerd. Laat het hem maar zien."



"Als er nou op de vleugels goede spelers staan, kan je hem even in de wachtkamer zetten. Maar zo goed gaat het niet op de vleugels", aldus Derksen. Hans Kraay junior leeft daarom mee met Kasper Dolberg. "Als hij afdraaiende voorzetten zou krijgen, gaat hij nog meer scoren. Je kan hem in de dekking aanspelen, hij kan uit de dekking komen en hij is ook nog behendig."