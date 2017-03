'Real wil in mei duidelijkheid van De Gea, alternatief bekend'

Real Madrid wil uiterlijk in mei weten of David De Gea openstaat voor een terugkeer in Spanje. De Koninklijke wil niet pas laat in de zomer duidelijkheid hebben en dringt daarom aan op snelheid.



In de zomer van 2015 probeerde Real Madrid al om de doelman binnen te halen, maar het akkoord werd pas laat bereikt en het ontbrak daarna aan tijd om de deal af te ronden. Manchester United wist hem vervolgens tot medio 2019 te binden. Wel zou een overstap naar Real contractueel mogen zijn voor bijna zestig miljoen euro.



Coach Zinedine Zidane gaf onlangs aan tevreden te zijn met Keylor Navas, maar achter de schermen speelt wel degelijk één en ander. Zo zou De Gea al contact hebben gehad met zaakwaarnemer Jorge Mendes om de opties door te nemen. Uiterlijk in mei moet de sluitpost de Spanjaarden inlichten over zijn toekomst.



Mocht De Gea 'nee' zeggen, bijvoorbeeld omdat United op verlenging aast, dan richt Real zich op een andere doelman met een verleden bij Atlético Madrid. Thibaut Courtois van Chelsea geldt in dat geval als kandidaat nummer één.