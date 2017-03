Bosz heeft succes met Dolberg-aanpak: "Soms loont het"

Kasper Dolberg is dit seizoen vaak betiteld als potentiële topspits, maar stak de laatste tijd niet in bloedvorm. Ajax-trainer Peter Bosz besloot hem daarom een adempauze te gunnen in Denemarken.



"Ik moet zeggen dat ik ook vond dat hij de laatste weken minder speelde. Het ging hem moeizamer af, hij oogde ook vermoeider", vertelt Bosz aan Ajax TV. Dolberg mocht daarom vier dagen in Denemarken uitrusten. "Hij was vermoeid."



Bosz voegt toe: "Het is dan heel goed om zo'n jonge jongen even terug te sturen naar zijn ouders in Denemarken, in zijn vertrouwde omgeving. Even niet aan voetbal denken, gewoon ontspannen. Dan kom je vaak weer met frisse moed terug. Soms loont het om jongens juist even niet te laten trainen."



Het resultaat is duidelijk met goals tegen FC Kopenhagen en FC Twente (twee keer). Bosz vindt dit zeker geen teken van zwakte. "Als je zo jong bent, zie je een curve die op en neer gaat. Dan moeten we niet in paniek raken als hij wat minder speelt en ook niet euforisch worden als hij twee keer scoort. Gewoon normaal doen."