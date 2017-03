El Ahmadi trekt harde conclusie: "Daar ben ik eerlijk over"

Karim El Ahmadi is misschien wel bezig aan zijn beste seizoen ooit. De middenvelder van Feyenoord heeft een duidelijke groei doorgemaakt, maar stelt dat zijn periode bij Aston Villa een cruciale rol heeft gespeeld.



"Om eerlijk te zeggen: vroeger was ik niet echt een trainingsbeest. Ik dacht dat ik het toen wel kon redden met mijn talent", vertelt de Marokkaan in het Ziggo Sport-programma Peptalk. "Maar ik merk wel, nu ik wat ouder ben, dat ik het echt nodig heb. Vooral toen ik in Engeland ging spelen, werd er fysiek wel echt veel gevraagd."



In Birmingham moest El Ahmadi wel mee. "In Nederland kwam ik er nog wel goed mee weg." Nu is zijn gevoel dus heel anders. "Ik merk wel dat Nederland daarin een beetje achterblijft. Als voetballers hebben wij dat wel echt nodig."



"Vroeger was ik meer een technische speler, die niet echt veel krachttraining deed. Maar in Engeland moest ik echt aan de bak, waardoor ik een completere speler ben geworden. Daar ben ik eerlijk over. Als je de echte top wil halen, wordt er meer gevraagd", aldus El Ahmadi.