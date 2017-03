'Mourinho kiest voor zéér opmerkelijke spits vanavond tegen Chelsea'

In de laatste kwartfinale van de FA Cup staat er maandagavond een heus topaffiche op het programma. Manchester United neemt het op Old Trafford op tegen Chelsea. Mogelijk speelt Marouane Fellaini in dat duel straks een opvallende rol.



José Mourinho zou immers een opvallend plan koesteren met onze landgenoot. Hij moet Zlatan Ibrahimovic immers missen door een schorsing, terwijl Rooney, Rashford en Martial door blessures en ziekte niet beschikbaar zijn.



En daarom zou Mourinho er weleens voor kunnen kiezen om Fellaini in de spits te posteren, denkt The Sun. De middenvelder benadert nog het meest het fysieke profiel van Ibrahhimovic en kan het met zijn kopbalsterkte de verdediging van Chelsea lastig maken. De Rode Duivel moet dan als pivot Pogba, Mkhitaryan en Mata in stelling brengen.