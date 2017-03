Wenger bevestigt interesse in goudhaantje: “Hebben contact opgenomen"

Arsenal beleeft alweer een turbulent seizoen. Afgelopen week werden ze nog roemloos uit de Champions League geknikkerd en ook een titel in de Premier League zal er niet inzitten. Arsenal kijkt dan ook al naar versterking.



En die versterking zou wel eens uit Monaco kunnen komen. Daar ontbolstert zich ene Kylian Mbappe, die al wordt vergeleken met Thierry Henry. Arsène Wenger bevestigd dat Arsenal al contact opnam: “Ik heb hem inderdaad vorig jaar gecontacteerd. Omdat ik denk dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Hij heeft er al de kwaliteiten voor.”



Of ze deze zomer opnieuw achter hem aangaan valt echter nog af te wachten: “Hij is een uitzonderlijk talent. Dat maakt het dan ook moeilijker, want zowat elke Europese topclub zal achter hem aanzitten.” Zo zei Wenger, die zelf nog onzeker is over zijn toekomst bij Arsenal.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.