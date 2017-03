'Feyenoorder is minimaal 40 miljoen waard'

CR7RMFC -21589 Rang: Utopisch

Ik zou er echt gek van opkijken als er een club een bedrag biedt dat ook maar in de buurt komt van 30 mil laat staan 40. Milik leverde ook meer op dan verwacht, maar die was jonger, had een EK gespeeld en speelde bij Ajax. Ik vind 20 mil al een waanzinnig bedrag voor Jorgensen. Dan laat ik even buiten beschouwing hoe belangrijk hij voor Feyenoord is en of ze dat zouden moeten accepteren.