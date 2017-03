Ajax-jeugdspeler: 'Zou mezelf vergelijken met Schöne'

De jeugdopleiding van Ajax herbergt ook dit jaar weer veel grote beloftes. Eén van hen is Kees de Boer, B-junior die in 2011 naar Amsterdam kwam.



"Mijn kwaliteiten zijn dat ik een goede basis techniek heb. Mijn aannames, passing en spelinzicht zijn mijn sterke punten en daarbij ben ik redelijk tweebenig", stelt De Boer (16) in gesprek met Voetbalinterviews.com.



"Ik ben niet een speler die 3 spelers voorbij dribbelt, maar meer een speler die het spel verplaatst en zorgt dat het team aan het voetballen komt. Ik zou mezelf daarom denk ik vergelijken met Lasse Schöne. Hij speelt nu als controlerende middenvelder en is ook een echte ‘voetballer’. Hij is goed in balbezit en is ook niet de snelste."



"De overstap van FC Volendam naar Ajax is voor mij toen erg goed gegaan. Alles is hier beter geregeld en veel professioneler. Het individuele niveau ligt natuurlijk ook hoger, maar ik heb eigenlijk vrijwel direct mijn plekje gevonden en veroverd. Mijn ambitie is om eerst te debuteren bij Ajax en daarna een mooie vervolgstap te maken naar een Europese topclub. Maar die weg is natuurlijk nog heel lang."