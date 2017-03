Sportieve malaise dreigt Heerenveen ook financieel te treffen

Het is niet heel lang geleden dat sc Heerenveen stevig op plek vier bivakkeerde en zelfs uitzicht had op meer. Inmiddels staat de ploeg nog maar achtste en komt zelfs deelname aan de play-offs mogelijk in gevaar.



Sportief heeft de vormdip van de laatste maanden dus mogelijk gevolgen, maar ook financieel speelt dat een rol. Door de matige resultaten en de hogere klassering van zowel FC Utrecht als Vitesse dreigt de club wederom een riant bedrag mis te lopen aan tv-gelden. Het zou gaan om zeven tot acht ton, aldus de Leeuwarder Courant.



Door de bekerfinale en de straf van FC Twente is het goed denkbaar dat plek negen ook nog recht geeft op de play-offs, maar Heerenveen zal zich moeten opwerpen om die plek überhaupt te bereiken. Heracles Almelo staat als nummer tien nog maar zes punten achter en de Friezen gaan daar nog op bezoek.