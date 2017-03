Ajacied leert van grote namen: "Heb zelf tegen ze gespeeld"

Ajax-aanvaller heeft zijn seizoensproductie tegen FC Twente verdubbeld, maar heel gek is dat niet met twee competitiedoelpunten als inbreng. In het met 3-0 gewonnen duel nam hij ook een assist voor zijn rekening.



Younes merkt dat de hulp van assistent-trainer Dennis Bergkamp hem op weg helpt. "Na de training vraag ik hem of hij extra met me wil oefenen. Eén-tweetjes, passeren. Niet heel lang, maar heel kort en geconcentreerd", vertelt de Duitser aan NUsport. "Afronden is ook iets wat ik van hem leer. Als ik met hem werk, ligt de nadruk op concentratie, focus, rust en techniek. Ik oefen ook veel op voorzetten en schieten met links."



De 23-jarige aanvaller probeert bovendien minder voorspelbaar te worden. "Ik moet bijvoorbeeld mijn acties verbeteren en vaker met links een voorzet geven." Daarbij kijkt hij ook naar andere topspelers. "Arjen Robben en Franck Ribéry bijvoorbeeld. Ik heb zelf tegen ze gespeeld. En Neymar is ook een mooie speler om naar te kijken. Ik kijk hoe zij dingen doen."