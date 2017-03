Rasmus Lindgren heeft in het bekertoernooi van Zweden indruk gemaakt. De 32-jarige middenvelder, die in Nederland uitkwam voor Ajax en FC Groningen, pegelde BK Häcken op schitterende wijze op voorsprong in het duel met AIK Solna. Uiteindelijk werd een 3-0 zege behaald met een plek in de halve finale als resultaat.



De beelden: