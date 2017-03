Lofzang voor Feyenoord-sensatie: "Het gaat altijd doordacht"

Met achttien doelpunten en tien assists is Nicolai Jörgensen dit seizoen zeer op dreef namens Feyenoord. Na zijn hattrick tegen AZ (5-2) kon ook Willem van Hanegem niet om zijn uitstekende vorm heen.



"De eerste goal van Jörgensen gisteren, daarin zag je weer zijn grootste kwaliteit in terug", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Deze spits schiet nooit zomaar blind op doel. Het gaat altijd doordacht. Waar de keeper staat, waar hij zelf staat en waar zijn directe tegenstander; Jörgensen heeft het allemaal in de smiezen en handelt daar vervolgens naar."



'De Kromme' noemt dat 'mooi' om te zien. "Maar daarom begrijp ik er nog steeds niks van dat hij alleen in Nederland heeft gescoord. Dit was kennelijk pas de eerste hattrick uit zijn profcarrière. Dat blijft gek", aldus Van Hanegem, die de Deense spits meer goede dingen zag uitrichten in De Kuip.