KNVB-oordeel positief over 'langgekoesterde wens' van fans

Door een aantal afgrijselijke incidenten verdwenen de staanplaatsen uit de stadions, maar langzaamaan keert dit beeld terug in de Nederlandse stadions. De KNVB merkt dat de verschillende supportersgroepen positief naar deze ontwikkelingen kijken.



"Staan in een stadion is goed voor de sfeer en beleving in het stadion", reageert de KNVB op een vraag van Metro. "Het is een langgekoesterde wens van supporters, waar de KNVB graag over meedenkt. Maar dat gaat alleen hand in hand met gegarandeerde veiligheid in de stadions. Vandaar dat we bij vier clubs dit seizoen testen."



In Nederland begon sc Heerenveen met een proef, waar nu ook clubs als Ajax en PSV staanplaatsen hebben ingevoerd. Feyenoord heeft soortgelijke plannen. De KNVB: "De eerste geluiden van de supporters en pilotclubs zijn positief."



"Eind maart volgt een bijeenkomst waarin de lessen uit de pilot worden besproken. Deze pilot kan mogelijkerwijs leiden tot meerdere veilige staantribunes bij clubs in Nederland", aldus de voetbalbond.