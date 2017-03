Mourinho met handen in het haar voor bekerclash

Manchester United-manager José Mourinho moet puzzelen voor de clash met zijn oud-werkgever Chelsea. In het duel in de kwartfinale van de FA Cup is de spitspositie namelijk een absoluut pijnpunt.



Zlatan Ibrahimovic is normaal gesproken de nummer één spits van Manchester United, maar de Zweed is geschorst na zijn elleboogstoot tegen AFC Bournemouth. Anthony Martial is door een blessure evenmin beschikbaar voor deze bekerwedstrijd en door de naam Marcus Rashford kan ook een streep.



Wayne Rooney lag voor de hand als alternatief, maar een botsing met Phil Jones op het trainingsveld heeft hem ook buitenspel gezet. Daardoor heeft Mourinho geen enkele echte spits tot zijn beschikking. En juist maandagavond wacht het defensief ijzersterke Chelsea in een wedstrijd waarin het alles of niets is...