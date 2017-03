"Iedereen geeft de voorkeur aan de comeback tegen PSG"

Kort na de spectaculaire 6-1 zege op Paris Saint-Germain verloor FC Barcelona zondag met 2-1 van Deportivo La Coruña. Centrumverdediger Gerard Piqué komt met een verklaring.



"Wij spelers zijn geen machines", citeert NUsport Piqué. "Na een enorme inspanning zoals woensdag, met alle adrenaline en opwinding, is het moeilijker om je weer op te laden. We speelden niet ons eigen spel."



"Iedereen geeft de voorkeur aan de comeback tegen Paris Saint-Germain, zelfs na deze nederlaag." Piqué heeft de strijd om de landstitel nog niet heeft opgegeven. "We zullen blijven vechten. Er zijn nog een hoop wedstrijden te spelen en iedere ploeg kan punten verspelen, zoals we de afgelopen tijd al hebben gezien."



Ook Barcelona-trainer Luis Enrique baalt stevig van de nederlaag. "Het was belangrijk om op het winnende pad te blijven, maar het mocht niet zo zijn."