'Jans was boos, ik ben nog nooit zo vroeg gewisseld'

PEC Zwolle ging zondagmiddag met 2-0 onderuit bij Willem II. De ploeg van Ron Jans ging dramatisch van start en dus besloot de oefenmeester na een half uur al in te grijpen. Mustafa Saymak werd nog voor de rust naar de kant gehaald.



"De trainer was boos", zegt Saymak tegen De Stentor. "Wij werden als voorbeeld gesteld in de rust. In mijn geval terecht. Ik zat totaal niet in de wedstrijd. We kwamen totaal niet aan het voetballen toe voor rust en ons spel was dramatisch. Die lange spits van Willem II (Obbi Oulare, red.) maakte het ons heel moeilijk. De tactische ingreep van de trainer door Ted van de Pavert te brengen was logisch. Net zo begrijpelijk als dat ik werd gewisseld."



"Ik ben nog nooit zo vroeg gewisseld, maar het past wel een beetje bij mijn seizoen. De laatste tijd ging het lekker, klopt, maar het is toch nog een beetje een seizoen van ups en downs. Na mijn kruisbandblessure speel ik nog te wisselvallig en dan krijg je dit.."