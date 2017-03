TRANSFERUURTJE: Karsdorp, Redan, Bruns, Lukaku

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



Het wordt in de aankomende zomer hoogstwaarschijnlijk druk op het kantoortje van technisch manager Martin van Geel van Feyenoord. De Rotterdammers gaan soeverein aan kop in de Eredivisie en dat brengt een hoop belangstelling met zich mee. Rick Karsdorp is misschien wel de populairste speler en hij heeft nu een nieuwe aanbidder. De Italiaanse media schrijven op maandagmorgen namelijk dat AS Roma van plan is een bod uit te brengen op de rechtsback van Feyenoord.







Het is nog altijd uiterst onzeker of Ajax-toptalent Daishawn Redan ook volgend seizoen in Amsterdam voetbalt. De zestienjarige aanvaller werd onlangs al in verband gebracht met clubs als Manchester United en City, maar die grootmachten zou hij hebben afgewezen. Inmiddels is er een nieuwe optie voor het talent. De Engelse krant The Mirror schrijft namelijk dat ook het grote Chelsea FC interesse heeft in Redan.



Thomas Bruns schoot Heracles afgelopen weekend met een treffer in de laatste minuut langs FC Utrecht en volgens De Stentor mengen de Domstedelingen zich nu in de strijd om de aanvoerder van Heracles. Utrecht heeft al meerdere keren belangstelling getoond, luidt de berichtgeving van de regionale krant. Eerder werd ook Vitesse met de middenvelder in verband gebracht.



Buitenland:



Romelu Lukaku leek zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract bij Everton. Hij zou er voor vijf jaar bijtekenen en er wekelijks 114.000 euro gaan verdienen. Het was wachten tot de officiële bekendmaking, maar die kwam er nog steeds niet. Volgens Het Nieuwsblad weigert Lukaku het contract te ondertekenen. Mino Raiola, zijn manager, raadt hem dat ook aan.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.