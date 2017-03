Nijhuis baalt: "Je zet me te kakken voor een heel stadion"

Scheidsrechter Bas Nijhuis is zonder twijfel de meest besproken arbiter van de laatste weken. In het duel tussen ADO Den Haag en NEC Nijmegen gaf bij Gregor Breinburg geen rode kaart toen hij Edouard Duplan onderuit schoffelde, omdat er voordeel was voor ADO.



In gesprek met De Volkskrant vertelt de scheidsrechter dat hij Breinburg later nog even sprak in de catacomben. "Daar had je geluk, vriend. Als je hem raakt, had je rood gekregen."



Duplan protesteerde in de eerste helft flink aan het adres van Nijhuis. De arbiter vertelt wat hij tegen de speler zei: "Doe nou niet, met van die wilde armgebaren. Je zet me te kakken voor een heel stadion. Zeg het gewoon later even 1 op 1."