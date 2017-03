'FC Utrecht mengt zich in strijd om eigen beul'

Mogelijk slecht nieuws voor Heracles Almelo. De ploeg kreeg onlangs al te horen dat Mike te Wierik binnenkort naar FC Groningen vertrekt, maar raakt wellicht nog een basisspeler kwijt. Vitesse zou interesse hebben in Thomas Bruns.



Dat meldt Lex Lammers van De Gelderlander donderdagmiddag op Twitter. Bruns geldt als één van de belangrijkste steunpilaren van het elftal van John Stegeman en Vitesse zou in de centrale middenvelder een versterking zien. Voor Bruns zou het natuurlijk een stap hogerop zijn, maar het is nog niet bekend hoe alle partijen over het gerucht denken.



Update, maandag 13 maart 2017, 10.28 uur:



Bruns schoot Heracles afgelopen weekend met een treffer in de laatste minuut langs FC Utrecht en volgens De Stentor mengen de Domstedelingen zich nu in de strijd om de aanvoerder van Heracles. Utrecht heeft al meerdere keren belangstelling getoond, luidt de berichtgeving van de regionale krant. Bruns blijft echter diplomatiek in zijn antwoorden. "Daar hou ik me nu nog niet mee bezig", zegt de Heracles-captain.