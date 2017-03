Younes: zo kon het gewoon echt niet

Buitenspeler Amin Younes is over het hele seizoen gezien natuurlijk niet bepaald effectief te noemen. In de Amsterdam ArenA tegen FC Twente kwam de Duitse vleugelspits echter eindelijk weer eens tot scoren. En in gesprek met het medium De Telegraaf vertelt hij dat hij daar een goed gevoel aan heeft overgehouden.



Younes begint over de eerste helft: "In de rust hebben we met elkaar gepraat dat het zo echt niet kon. Het moest beter en dat was het de tweede helft ook. Een wedstrijd duurt negentig minuten. En gelukkig konden we dingen veranderen. Uiteindelijk was deze wedstrijd nog goed voor het zelfvertrouwen voor donderdag (FC Kopenhagen thuis, red.) en de rest van de competitie."



Over zijn goal zegt de Duitser als laatste: "Als Davy Klaassen het strafschopgebied in komt, kijkt hij altijd naar 'rand zestien', omdat Kasper Dolberg naar de eerste paal gaat en daarachter de tweede optie ligt. Het was een mooi moment om de 1-0 te scoren."