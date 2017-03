'Feyenoorder moet eens een eigen liedje krijgen'

Feyenoord doet het dit seizoen in de breedte gewoon heel erg goed, maar dien je een sterspeler aan te wijzen, dan kom je toch wel terecht bij spits Nicolai Jörgensen. Analist Pierre van Hooijdonk vindt het eigenlijk bizar dat de Deense goalgetter nog geen eigen liedje heeft in de Rotterdamse Kuip.



Bij Studio Voetbal zegt hij: "Deze spits mag wel wat meer complimenten krijgen. Het verbaast me dat hij nog geen liedje heeft. Meestal zijn ze wel creatief. Als je zo van waarde bent voor dit Feyenoord ..." Co Adriaanse vult aan: "Jörgensen scoort, geeft assists, werkt hard, doet normaal. Een ideale prof."



Ook Ron Jans, de oefenmeester van PEC Zwolle, is onder de indruk. Hij vindt echter dat Jörgensen géén eigen liedje moet krijgen. "Ik vind dat hij helemaal niet moet worden toegezongen. Hij is zo functioneel. Op het veld, voor de camera, in de kleedkamer, voor de camera. Die hoeft geen liedje."