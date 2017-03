"Ik begrijp niet wat hij bij Ajax doet"

Ajax beschikt over een aantal spelers die we misschien wat vaker in het veld zouden willen zien, zoals bijvoorbeeld Justin Kluivert en David Neres. Bertrand Traoré krijgt echter telkens maar weer het vertrouwen van trainer Peter Bosz en analist Wim Kieft snapt daar werkelijk waar helemaal niks van.



Hij zegt bij het programma Rondo: "Je zou in de toekomst zo'n speler alleen maar moeten halen als hij alleen maar iets toevoegt aan Ajax. Als hij daadwerkelijk beter is dan Justin Kluivert of dan de talenten die ze hebben. Ik zie het niet in deze jongen en begrijp ook niet wat hij bij Ajax doet."



Kieft vraagt zich af waarom Bosz precies vast blijft houden aan Traoré, aangezien hij vrij weinig brengt. "Aan het einde van het seizoen gaat hij weg (weer terug naar Chelsea, red.). Hij houdt Kluivert tegen en zijn rendement is gewoon nul." Er zijn voetbalkenners die denken dat Traoré zo vaak speelt door een contractuele afspraak tussen Ajax en de Blues. Daar zijn echter geen bewijzen van en het zou ook gewoon kunnen dat Bosz enorm gecharmeerd is van de rechtsvoor.