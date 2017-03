De Jong: direct geel, dat vind ik echt heel raar

Spits Luuk de Jong van PSV is iemand die geregeld bij de scheidsrechter staat om te discussiëren over een beslissing. Op die manier heeft hij al vier gele kaarten gepakt en in de wedstrijd van de Eindhovenaren tegen Go Ahead Eagles was het weer raak. De eerste van arbiter Kevin Blom, waar de vorige vier uitgedeeld werden door Bas Nijhuis.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de aanvaller: "Ik zeg nooit heel gekke dingen. Ik zeg alleen wat ik heb gezien en wat ik ervan vind. Dan vind ik het raar dat ik direct de gele kaart krijg, al ging ik nu misschien wel iets te lang door. Deze is nog wel te begrijpen, maar tegen Feyenoord vond ik het helemaal gek."



De Jong legt uit wat er gebeurde tijdens de topper tegen Feyenoord in de Rotterdamse Kuip: "Ik liep naar Nijhuis toe en zei: mag ik je wat vragen? Hij zei: nee. En toen vroeg ik het nog eens en kreeg direct geel. Dat vind ik heel raar als aanvoerder. Dan mag je toch met ze praten over dingen die gebeuren in het veld, als je dat netjes doet."