Dolberg spreekt zich uit over Younes en Traoré

Kasper Dolberg scoorde een knap doelpunt in de Europa League tegen FC Kopenhagen en ook tegen FC Twente maakte hij er twee. In het algemeen valt echter op dat de Deen niet vaak bediend wordt door de twee buitenspelers van Ajax, Amin Younes en Bertrand Traoré, die veel te vaak vertragen en bovendien vrijwel nooit de achterlijn halen.



In gesprek met De Telegraaf spreekt Dolberg zich uit over zijn teamgenoten. "Natuurlijk wil je als striker voorzetten krijgen om goals te kunnen maken. Maar onze backs kunnen die ook heel goed geven. En Amin gaat steeds vaker buitenom om met links de voorzet te kunnen geven. Het is voor mij geen groot probleem. Soms heb je als spits wel het gevoel dat je op een eiland staat. Maar dat heeft elke spits. Maar ik zou mezelf daar niet eenzaam noemen. Davy Klaassen doet alles om me te helpen."



In de afgelopen week kreeg de spits vier dagen rust van trainer Peter Bosz. "Ik mocht lekker bij mijn familie relaxen. En die rust had ik even nodig. Daarom heb ik behalve mijn vriendin, familie en vrienden bezoeken ook niet zo veel gedaan. Het was gewoon even vier dagen niet aan voetbal denken. De trainer belde me na de wedstrijd tegen Heracles. Hij zei dat hij wilde dat ik naar Denemarken ging, omdat we toch geen midweekse verplichtingen hadden."