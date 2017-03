'Ajax-fans willen dat Bosz deze speler opstelt'

Aanvaller Bertrand Traoré had het op zondagmiddag gedaan bij het publiek in de Amsterdam ArenA. De international van het nationale elftal van Burkina Faso speelde niet zijn slechtste wedstrijd en was bij tijd en wijle best gevaarlijk, maar de fans van Ajax trakteerden hem meer dan eens op een striemend fluitconcert.



Het Algemeen Dagblad weet dat zij Justin Kluivert vele malen liever in de basisopstelling zouden willen zien. "De al weken slecht spelende Bertrand Traoré was gisteren tijdens Ajax-FC Twente de gemeenschappelijke pispaal van het publiek in de Amsterdam Arena. Toen de huurling van Chelsea na een uur werd gewisseld steeg er een groot gejuich op in het stadion. Wat in het sentiment op de tribunes in deze kwestie ook een rol speelt, is het feit dat Traoré Justin Kluivert uit de basis houdt. In de Arena hebben talenten uit de eigen opleiding een streepje voor. Toen de zoon van Patrick het veld betrad klonk weer een klaterend applaus."



Trainer Peter Bosz reageerde hier eerder al op: "Ik vind dit jammer. Het is nooit goed als er een speler wordt uitgepikt. Ik vind het ook gemakkelijk om er maar een uit te halen. Dat is niet de manier om de ploeg te steunen."