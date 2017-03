Stijn Wuytens had met AZ op een mooi resultaat gehoopt, maar koploper Feyenoord bleek veel te sterk: 5-2. De Belgische verdediger annex middenvelder baalt enorm van deze harde klap in De Kuip.



"Waar ik het meest van baal? Dat we wéér een topwedstrijd verliezen", vertelt Wuytens op de clubwebsite. "We hebben tegen grotere tegenstanders blijkbaar veel moeite om een resultaat te halen. We kregen vandaag vijf goals tegen. Dat is veel te veel."



Zowel Feyenoord als PSV behaalde dit seizoen zes punten tegen AZ. De Alkmaarders hielden Ajax nog wel op een punt, maar moeten nog naar Amsterdam afreizen. In deze vorm is dat geen lekkere wetenschap. "We hebben nu een slechte reeks, dat kunnen we niet ontkennen. Daar moeten we zien uit te komen. Het liefst zo snel mogelijk."