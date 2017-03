Ronaldo en Ramos redden Real Madrid na bizarre blunder

Real Madrid heeft zondagavond de titelaspiraties versterkt. Concurrent FC Barcelona verloor bij Deportivo La Coruña waarna De Koninklijke met dezelfde cijfers won van Real Madrid: 2-1.



De Madrilenen zijn de laatste weken kwetsbaar en dat bleek andermaal in het Bernabéu. Doelman Keylor Navas speelde daarbij een kwalijke hoofdrol. Eerst maakte de goalie een doelpunt onmogelijk door een doorgebroken tegenstander onreglementair onderuit te halen, maar gek genoeg bleef de rode kaart uit. Karma viel hem even later ten deel in de vorm van een bizarre blunder.



Navas tikte de bal na 25 minuten wel erg klungelig over zijn eigen doellijn en bezorgde Real Madrid daarmee een moeizame avond. Toch werd de schade al voor rust weggepoetst door de manschappen van coach Zinedine Zidane. Vier minuten voor de theepauze slingerde Marcelo de bal voor het doel en wie anders dan Cristiano Ronaldo kopte de bal binnen: 1-1.



Ronaldo leek in de tweede helft ook de 2-1 te produceren, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Toch ging het tiental van Betis, Cristiano Piccini kreeg na 78 minuten zijn tweede gele kaart, op de knieën in het onrustige Bernabéu. Vanuit een hoekschop wist andermaal Sergio Ramos zijn klasse te onderstrepen door kiezelhard binnen te koppen.



Real Madrid gaat met 62 punten weer aan kop in de Primera División. FC Barcelona volgt op slechts twee punten, maar speelde ook een duel meer. Sevilla staat met 57 punten eveneens nog in de buurt.



Scoreverloop:

0-1 (25') Keylor Navas (eigen doelpunt)

1-1 (41') Cristiano Ronaldo

2-1 (81') Sergio Ramos