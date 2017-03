10 van de mooiste doeltreffende kopballen aller tijden

Is het gezond om te koppen als voetballer? Geleerden plaatsen grote vraagtekens bij de gezondheid op de lange termijn, maar het is natuurlijk wel mooi om te zien. Daarom zet SoccerNews.nl tien schitterende kopdoelpunten voor je op een rijtje.



10. Jeremain Lens

In 2012 ging het aanzienlijk beter met het Nederlands elftal, dat in oktober van dat jaar zelfs met 1-4 wist te winnen bij Roemenië. Lens zorgde op fraaie wijze voor de openingstreffer. Een hoekschop werd afgeslagen door de doelman en van buiten het strafschopgebied wist de buitenspeler vervolgens raak te koppen.







9. Luis Suárez

Suárez maakt tegenwoordig deel uit van de meest geprezen voorhoede ter wereld, maar was jaren geleden nog de meest in het oog springende aanvaller van Liverpool. Op Anfield scoorde de Uruguayaan aan de lopende band en niet zelden vol overtuiging. Neem deze kopbal tegen West Bromwich Albion...







8. Carles Puyol

Op het WK van 2010 wist Spanje de eindzege op te eisen. Andrés Iniesta werd de grote man door Oranje de das om te doen, maar vergeet de rol van bijvoorbeeld Puyol niet. De ijzersterke verdediger was defensief van grote waarde en maakte met een steenharde kopbal de winnende goal in de halve finale tegen Duitsland.







7. Cristiano Ronaldo

Ronaldo wilde vorig jaar zomer maar al te graag Europees kampioen worden met Portugal. Het spel van de nationale ploeg zorgde voor wisselende reacties, maar was wel effectief. De sterspeler gaf zelf het goede voorbeeld in de halve finale tegen Wales met deze fenomenale kopbal.







6. Steven Gerrard

Gerrard kondigde eind 2016 zijn afscheid aan als voetballer. De middenvelder werd in zijn carrière nooit landskampioen, maar zijn naam haalt desondanks zonder enige twijfel de geschiedenisboeken. Zo won Gerrard de Champions League op heroïsche wijze ten koste van AC Milan en met deze kopbal stond de aanvoerder aan de basis.







5. Martin Palermo

Je ziet het ieder seizoen wel één of meerdere keren: doelpunten van enorme afstand doordat de keeper uit positie is. Bijna altijd schiet de doelpuntenmaker dan raak, maar Palermo bewees dat dit ook mogelijk is middels een kopbal. Het publiek van Boca Juniors zal die kopbal niet snel vergeten.







4. Jared Borgetti

Op het WK van 2002 wist Mexico in de groepsfase boven Italië te eindigen. De onderlinge wedstrijd eindigde in 1-1, mede dankzij de openingstreffer van Borgetti. De boomlange Mexicaan heeft deze nominatie te danken aan de wonderschone manier waarop hij de bal in de verre hoek weet te knikken. Probeer dat maar eens na te doen!







3. Lionel Messi

Scoren in een absolute topwedstrijd geeft een doelpunt altijd extra waarde. Messi heeft in zijn loopbaan een waanzinnig aantal goals geproduceerd, maar een aantal blijft echt hangen. Zo wist de Argentijn in de Champions League-finale van 2009 doelman Edwin van der Sar van Manchester United te kloppen met een bijzonder knappe kopbal.







2. Sergio Ramos

Ramos bewees vorige week opnieuw zijn klasse door tweemaal raak te koppen tegen Napoli. Standaardsituaties en voorzetten zijn altijd levensgevaarlijk wanneer de Spanjaard opduikt. Zo wist de verdediger namens Real Madrid in 2014 een verlenging af te dwingen in de Champions League-finale tegen Atlético Madrid door na 93 minuten fraai raak te koppen.







1. Robin van Persie

We begonnen dit overzicht met een doelpunt van Nederlandse komaf en daar sluiten we ook mee af. Dé kopbal van Van Persie op het WK van 2014 tegen Spanje mag tenslotte niet ontbreken in deze toptien. De pass van Daley Blind is perfect, maar de kopbal van de aanvaller maakt het helemaal af.