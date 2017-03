Ajax-trainer Peter Bosz voelde zich zondag genoodzaakt om Daley Sinkgraven te wisselen. Thuis tegen FC Twente mocht Matthijs de Ligt voor hem invallen, waardoor Nick Viergever als linksback de wedstrijd volmaakte.



Sinkgraven raakte in de slotfase geblesseerd en dat roept natuurlijk vraagtekens op in aanloop naar de Europa League-return tegen het Deense FC Kopenhagen. "Nee, dat had niets te maken met de wedstrijd tegen Kopenhagen", zo citeert De Telegraaf.



Bosz legt zijn wissel nader uit: "Daley had een beetje last van een hamstring maar ik verwacht dat we hem er donderdag weer bij hebben. Dan hebben we hem ook weer nodig."



Ajax won het duel met de Tukkers relatief simpel: 3-0. Ook tegen FC Kopenhagen moet gescoord worden na de 2-1 uitnederlaag.